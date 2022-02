Smif-n-Wessun FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Smif-n-Wessun FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 15 avril 2022, Lille. Smif-n-Wessun

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le vendredi 15 avril à 20:00

US OLD SCHOOL • un rendez-vous trimestriel orchestré par Overstand & So Street pour déguster au FLOW la crème du rap cainri. Premier rencard avec Smif-n-Wessun En première partie : PLDG [https://my.weezevent.com/smif-n-wessun](https://my.weezevent.com/smif-n-wessun) —

10/15/20€

US OLD SCHOOL #1 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Adresse 1 rue de Fontenoy, Lille Ville Lille lieuville FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Departement Nord

FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Smif-n-Wessun FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 2022-04-15 was last modified: by Smif-n-Wessun FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 15 avril 2022 FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille lille

Lille Nord