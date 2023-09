Lancement du Comptoir Répar : réparation petits appareils électriques Smicval Market Vayres, 20 octobre 2023, Vayres.

Lancement du Comptoir Répar : réparation petits appareils électriques 20 et 21 octobre Smicval Market

Petit électroménager, son, hifi, venez faire diagnostiquer votre appareil sur le site du Smicval market (Vayres, 33).

S’il est réparable, vous pourrez venir le récupérer quelques jours plus tard, réparé et garanti par notre partenaire, l’association Renée.

Vous pourrez également découvrir l’impact environnemental d’un équipement électrique et les bons réflexes pour le réduire !

Smicval Market 8 chemin de Videau 33870 Vayres Vayres 33870 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Association Renée