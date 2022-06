SMB Big Band Basel Kembs, 27 novembre 2022, Kembs.

SMB Big Band Basel Kembs

2022-11-27 20:00:00 – 2022-11-27 22:00:00

Kembs 68680 Kembs

EUR Le SMB Big Band, composé de 18 musiciens et d’une chanteuse, fait partie de la scène musicale de la ville de Bâle depuis plusieurs décennies. Ses apparitions réussies dans des festivals de jazz et des événements de danse sont connues bien au-delà de la région. Le jazz et le swing font notamment partie du répertoire du SMB Big Band, tout comme la musique latine et le funk.

Dirigé depuis 2013 par Andreas Kirschner, il vous présentera leur nouveau programme « Shades of Love ».

Vivez une soirée inoubliable avec les sons du SMB Big Band et la belle voix de leur chanteuse Laurence Providoli.

Laissez-vous convaincre !

+33 3 89 62 89 10

