Le mardi 20 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation obligatoire via ce formulaire : https://www.billetweb.fr/pro/melville-ateliers-numeriques

Cet atelier sera l'occasion d'appréhender des notions de base d'hygiène numérique en matière de vie privée et de comprendre le fonctionnement d'une application. Pour public débutant avec smartphone. Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

