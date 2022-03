Smartphones et vie privée Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le lundi 25 avril à 13:00

Mises de côté les réticences de certains publics mal à l’aise avec le numérique, rebutés par son coût ou bien certains non-usages militants, le smartphone est devenu un outil de plus en plus indispensable pour gérer ses affaires quotidiennes, pour le meilleur et parfois pour le pire. **Dans quelle mesure et comment peut-on protéger sa vie privée sur ces objets qui savent tellement de choses sur nous ?** L’atelier que nous vous proposons a été créé par l’association [Exodus Privacy](https://exodus-privacy.eu.org/en/) en 2021 et poursuit les objectifs suivants : • Appréhender des notions de base d’hygiène numérique en matière de vie privée • Comprendre le fonctionnement de base d’une application Cet atelier est destiné à un public débutant ou non-expert dans l’usage du smartphone. Il est ouvert à toutes et à tous, y compris aux personnes extérieures à l’Université.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (10)

Cet atelier est présenté par la bibliothèque de Rennes 1 à partir d'une proposition de l'association Exodus Privacy

2022-04-25T13:00:00 2022-04-25T14:30:00

