Balade photographique avec Anne-Lise Dehée. Venez avec votre smartphone pour une balade d’environ 1 h 30*, suivie d’une collation et d’une projection, à l’Orangerie, de tous les clichés des participants. *Rendez-vous à L’Orangerie à 10 h ou à 14 h 30. _L’Été culturel est une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en oeuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France._ _Présentation obligatoire du pass sanitaire pour les majeurs. Port du masque obligatoire à partir de 12 ans. Tous les détails sur le site du Gouvernement._

Évènement gratuit.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Centre Culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

