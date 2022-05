Smartflore, un parcours numérique autour des arbres et plantes phares du parc de Clères Parc de Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Smartflore, un parcours numérique autour des arbres et plantes phares du parc de Clères

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Clères

Vous aimez les plantes et souhaitez en savoir plus sur celles composant le parc de Clères ? Le nouveau sentier botanique du parc sur Smartphone va vous intéresser ! Grace à l’application Smart’flore, vous pourrez découvrir le sentier où sont localisés les arbres les plus emblématiques du domaine : – des essences de la flore locale comme le hêtre, le charme ou le buis; – des individus exotiques comme le cerisier du Japon, le marronnier à fleurs roses ou le pin noir d’Autriche – ainsi que les incontournables du parc : le thuya géant, le séquoia géant et le Ginkgo biloba. Pour accéder au sentier après avoir téléchargé l’application sur votre Smartphone : ouvrez l’application Smart’Flore, cliquez sur ” Sentiers botaniques ” et sélectionnez le sentier du parc !

Application gratuite à télécharger. Accès au parc soumis au droit d’entrée (9 € / 7,50 € / 6,50 € / gratuit). Plus d’informations sur parcdecleres.net

Le parc de Clères propose un parcours numérique autour de sa flore à partir de l’application réalisée par l’association botanique, Tela Botanica. Une façon de découvrir le parc coté jardin. Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères Seine-Maritime

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

