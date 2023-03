Comment sublimer votre quotidien ! SMART, 28 mars 2023, Saint-Cybard.

Comment sublimer votre quotidien ! 28 – 30 mars SMART

QUI SOMMES NOUS ?

Les SENS DE L’ART est une association crée en novembre 2021 pour permettre aux artisans des métiers d’art locaux, régionaux et nationaux d’avoir un écrin pour exposer toute l’année et un espace pour animer des stages d’initiation aux savoir-faire artisanaux.

Ce lieu s’appelle SMART. C’est :

un lieu inclusif, qui peut acceuillir un public avec handicap,

un lieu où sont proposées à l’exposition des pièces artisanales originales et qualitatives, qui subliment le quotidien de nos visiteurs et acquéreurs,

un tiers lieu unique en Charente ouvert toute l’année du mardi au samedi,

un lieu où des professionnels encadrent un public novice qui souhaite apprendre à transformer la matière et à créer des objets ou acquérir les bases d’un savoir-faire artisanal.

LES J.E.M.A.

Pour la deuxième année consécutive, notre espace collaboratif souhaite proposer au public pendent la semaine des JEMA des démonstrations de savoir-faire et des ateliers pour les scolaires de la ville d’Angoulême.

PROGRAMME

mardi 28 mars de 14H30 à 16H30 :

Maryse Vitrail, Maryse DAYRIES, vitrailliste propose :

1. Présentation des diverses techniques utilisées par un vitrailliste : Vitrail traditionnel au plomb, Tiffany au ruban de cuivre, Fusing… Explication des spécificités de chacune des techniques.

2. Présentation des différents outils et matériaux.

3. Montage d’un vitrail en Tiffany. Explication des étapes en amont et en aval.

mercredi 29 mars de 14H30 à 16H30 :

D’âme et d’argile, Sandrine POUILLAT, céramiste propose :

de présenter son métier de céramiste,

Les différents types de terre , les outils , plusieurs techniques pour travailler la terre, les étapes pour la réalisation d’un objet en terre …

Elle fera des démonstrations au tour et les visiteurs pourront s’y essayer : créer un pot pour sublimer le quotidien.

jeudi 30 mars de 14H30 à 16H30 :

Marigami P’tits Plis, Marie MARCHAND, origamiste propose :

1. de présenter son métier d’origamiste, ses différents outils et matériaux

2. d’expliquer les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un bijou, et pour les objets décoratifs

3.de partager sur son expérience et les histoires de commandes personnalisées réalisées ces derniers mois.

SMART 31 rue rené goscinny 16000 ANGOULEME Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://smartmetiersdart.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689058050 »}, {« type »: « email », « value »: « lessensdelart16@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/smart.angouleme »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00 – 2023-03-28T16:30:00+02:00

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:30:00+02:00

artisanat origami

sandrine pouillat