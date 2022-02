SMART : le Captain Red Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

SMART : le Captain Red
Smart Cabaret
58 Avenue Charles Dupuy
Brives-Charensac

2022-04-23 16:00:00

Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac Kohotua à besoin de toi ! Captain Red Le pirate des ténèbres a décider de détruire la planète… Alors viens aider Kohotua à la sauver, dans ce spectacle pleins de magie, de danse, de chant et de



lesmartcabaret@gmail.com
+33 4 71 02 80 80
https://www.smart-cabaret.fr/

