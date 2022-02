Smart Hobos Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Smart Hobos Thélonious Café Jazz Club, 31 mars 2022, Bordeaux. Smart Hobos

Thélonious Café Jazz Club, le jeudi 31 mars à 19:30

Ce combo bordelais, conduit par Geoffrey Lucky Pepper Julien Bourro, et surfe sur la musique noire & blanche américaine du début des années 50 (Rockin’blues & Country) Volontairement minimaliste et utilisant une artillerie mécanique d’époque, leur énergie sur scène est bien actuelle et communicative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T19:30:00 2022-03-31T23:59:00

