SMART DATA : comment utiliser les données numériques pour améliorer le pilotage de votre entreprise Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

SMART DATA : comment utiliser les données numériques pour améliorer le pilotage de votre entreprise Chambre de commerce et d’industrie du Tarn, 31 mai 2022, Albi. SMART DATA : comment utiliser les données numériques pour améliorer le pilotage de votre entreprise

Chambre de commerce et d’industrie du Tarn, le mardi 31 mai à 10:30

Les CCI d’Occitanie organise le mardi 31 Mai un Rdv Numérique / webinaire sur le thème : SMART DATA : COMMENT UTILISER LES DONNEES NUMERIQUES —————————————————- POUR AMELIORER LE PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE ———————————————- **Mardi 31 Mai 2022 – 10h30 à 12h** ### Contexte de l’opération Avec l’essor du numérique et du Big Data les entreprises collectent et intègrent dans leur système d’information un grand nombre de données qui ne seront jamais utilisées. SI elles étaient analysées et correctement exploitées elles permettraient sans nul doute d’améliorer la performance de l’entreprise et de mieux la piloter. En 2022, plus de 50% des chefs d’entreprise (*) souhaitent mettre en place une solution de pilotage de leur entreprise ? Et pourtant seulement la moitié d’entre eux arriveront à passer à l’action et effectivement lancer un tel projet ! **Au cours de cet atelier nous vous donnerons quelques clés pour bien aborder ce type de projets, et surtout vous montrerons des exemples concrets de pilotage mis en place dans des TPME.** ### Programme du webinaire * Définitions de ce que l’on appelle données et « valorisation des données » * Méthodologies projets adaptées à la donnée, n’hésitez pas à expérimenter ! * Cas d’usage pilotage commercial : Transformez vos commerciaux en conseillers * Cas d’usage données IOT : Développez votre connaissance métier et l’usage au sein de votre organisation * Cas d’usage Excel : Comment sortir du tout Excel ! * Questions / réponses

Gratuit, mais inscription obligatoire

Un webinaire pour mieux appréhender le pilotage de données numériques grâce à des des exemples concrets mis en place dans des TPME. Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T10:30:00 2022-05-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Adresse 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Ville Albi lieuville Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi Departement Tarn

Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

SMART DATA : comment utiliser les données numériques pour améliorer le pilotage de votre entreprise Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 2022-05-31 was last modified: by SMART DATA : comment utiliser les données numériques pour améliorer le pilotage de votre entreprise Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Chambre de commerce et d'industrie du Tarn 31 mai 2022 Albi Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi

Albi Tarn