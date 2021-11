SMART AGRI #6 – Intelligence Artificielle & Agriculture Lycée Pommerit-Jaudy, 1 février 2022, Pommerit-Jaudy.

SMART AGRI #6 – Intelligence Artificielle & Agriculture

Lycée Pommerit-Jaudy, le mardi 1 février 2022 à 09:00

La Technopole Anticipa, BDI-Agretic, et le Lycée Pommerit vous invitent à participer à la 6ème édition de SmartAgri, le 1er février 2022. Cet événement propose la rencontre entre 2 mondes, celui de l’agriculture et celui du numérique, et la découverte de startups qui développent des briques technologiques autour de la smart agriculture. Le thème de cette 6ème édition portera sur « **L’intelligence artificielle au service de l’agriculture** » : Aujourd’hui des moyens très évolués permettent la captation d’images et d’informations dans les espaces agricoles mais aussi de les traiter. Comment l’intelligence artificielle peut donner de la valeur à ces données ? L’IA au service de l’agriculture permet-elle d’être plus efficace et réactif ? SmartAgri #6 sera ainsi l’occasion de mettre en lumière les initiatives et les innovations autour de l’IA qui contribueront à l’agriculture de demain, sans oublier les aspects de protection des données et de cybersécurité.

Journée Pro

Lycée Pommerit-Jaudy Chef du Bois, 22450 Pommerit-Jaudy Pommerit-Jaudy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T16:00:00