SMALLICIEUX LA CITE DES ENFANTS LILLE Nord . Séance d’ 1h30 Gratuit pour les moins de 2 ans.Séance d’1h30. Attention, le « billet supplémentaire » ne peut être réservé qu’en supplément de l’achat de billets Small ou Malicieux ; il ne peut en aucun cas être acheté seul.En cas d’erreur, la différence de tarif sera à payer à la billetterie du musée. Merci de votre compréhension.Conçue par les équipes d’Universcience et inspirée de la Cité des enfants de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, Smallicieux, la Cité des enfants de Lillenium est un espace de 1000m2 dédié aux enfants de 2 à 12 ans. Ce lieu leur permet d’exercer leur créativité et se régaler d’activités de jeux d’eau, de machines à boules, de studio d’effets spéciaux ou encore de chantier de construction… à leur échelle ! Smallicieux, la Cité des enfants de Lillenium, favorise l’apprentissage et l’éveil par la curiosité et le jeu : l’expérimentation, le tâtonnement, le droit à l’erreur, l’observation active, la collaboration avec d’autres enfants et avec l’adulte permettent un apprentissage gratifiant, durable et favorise la coéducation. L’adulte accompagne et collabore avec l’enfant, l’encourage et l’aide à comprendre.Renvoyant tant au plaisir qu’à la joie et à la curiosité suscités par les activités à pratiquer dans cet espace, Smallicieux est l’endroit idéal pour une sortie familiale innovante dans la métropole Lilloise.N° téléphone accès PMR : 03.20.95.34.93. Smallicieux – La Cité des Enfants de Lillenium

Votre billet est ici.

