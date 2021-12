Small X + Ktyb + Koast, 29 janvier 2022, .

2022-01-29

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5€

Small X I Rap I Maroc Réussir à faire de la bonne musique, avec des sons modernes qui font vibrer le public, telle est la devise d’Abdessamad Lamriq, alias Small X, ex-membre du groupe Shayfeen, et peut-être l’un des rappeurs qui a le plus marqué la scène hip hop au Maroc. Une carrière brillante d’un jeune safiote qui a su percer grâce à ses morceaux avec son groupe ou en solo, sans oublier ses collaborations avec des artistes marocains et internationaux (Lacrim, Dosseh, Hornet La Frappe…). Le premier EP solo de Small X, Phoenix, sorti en 2021, a fait un carton : composé de 7 titres, il comptait un million de stream en 48h seulement. FB / IG / YT KTYB I Rap I Tunisie Le rappeur KTYB se produit sur la scène alternative tunisienne depuis 2009. Avec un style qui puise dans le rap old school américain comme dans l’électro, et une manière très singulière d’interpréter ses textes, il s’est imposé comme une référence dans le milieu hip hop underground tunisien. KTYB construit un personnage iconique qui influence et inspire la jeunesse en manque de repère à cette époque (Révolution du Jasmin, Printemps Arabe). Rasta from the kabba est le premier morceau qui l’a fait connaître en Tunisie, suivi de ses deux remarquables projets Ja9lou9 mixtape en 2013 et Afghan Project en 2015. Cette année, il signe un album, Shams W 9amar avec son beatmaker de toujours Feddini, qu’ils viendront présenter sur scène ensemble dans le club. FB / IG / YT Koast I Rap, RnB I Tunisie Originaire de Monastir, petite ville côtière du Sahel tunisien, la compositrice et rappeuse Koast fait ses armes en alternant un parcours académique et un apprentissage de rue. Elle se nourrit de multiples influences, de l’école classique du tarab à celle du jazz, du blues et du hip hop, et débute les concerts en 2015 un peu partout en Tunisie. Koast s’installe à Paris en 2017 pour suivre des études en musicologie et commence alors à créer son propre son. Ses deux premiers albums Bilal Town (2019) et Afro TN (2020) publiés avec le producteur Ratchopper se distinguent par l’association de productions modernes, de mélodies RnB et d’airs chantés en arabe dialectal tunisien. FB / IG / YT En partenariat avec Prun’. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

