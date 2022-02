Small X & DJ Samy + Guests Makeda, 10 mars 2022, Marseille.

**SMALL X** Porté par une rage et une passion restées intactes, Small X vient à Marseille pour rencontrer son public du sud de la france. L'ex-membre du groupe Shayfeen est l'un des rappeurs qui a le plus marqué la scène hip-hop au Maroc. Il a su percer grâce à ses morceaux avec son groupe ou en solo (Toto, Inkonnu, Tagne, Stormy et Dollypran), sans oublier ses collaborations avec des artistes marocains et internationaux comme Dosseh, Lacrim, ou encore Caballero et JeanJass. Avec « Phoenix », son premier EP, Small X veut porter un message d'espoir et d'introspection envers la jeunesse de son pays, en s'appuyant sur des prods hybrides dans le temps. IG : shorturl.at/aikwE **DJ SAMY** (Warm up & Dj set) Artiste officiel et ambassadeur Numark (Usa) parmi 25 autres artistes à travers le monde, DJ Samy allume ses premières platines à la fin des années 90. Activiste Hip Hop international, il est fondateur du mouvement Scratcheverywhere dont le lancement a connu un grand succès au fameux Chip Shop à Londres en 2018. Lieu incontournable de la scène Hip Hop Londonienne. Il participe dans la même année à la 34ème édition des DMC World DJ Championships à Londres, avant de rejoindre la team des juges de la compétition en 2019, 2020 et 2021.

