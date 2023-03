Small Talk sur scène APOLLO THEATRE – 360 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Small Talk sur scène APOLLO THEATRE – 360, 18 avril 2023, PARIS.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE Small Talk est une série de podcasts originaux produits par Konbini où David Castello-Lopes invite des personnalités connues pour leur parler de tout sauf de pourquoi elles sont connues. Armé d'une liste de questions toutes moins cruciales les unes que les autres, il les pose toutes, que son invité.e soit une humoriste, un rappeur ou même, un ancien président de la République…Le 18 avril 2023, Konbini & Live Nation vous proposent de découvrir cette expérience intime sur scène avec pour invité d'honneur Jérôme Niel. Une rencontre unique, avec du public, qui aura lieu à l'Apollo Théâtre. On parlera des vraies choses : ses rêves, ce qu'il pense de lui-même, des impôts, des déménagements…et à la fin du spectacle, le public aura l'impression d'avoir fait partie de cette conversation…Une expérience en live unique, à partager sans modération.

Tarif : 29.6 à 29.6 euros.

