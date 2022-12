« SMALL IS BEAUTIFUL #3 » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault La genèse de la sculpture grande échelle. Sculptures contemporaines de : > Christian Armandy, Valérie Billet Peter Castro , Dominique Coutelle, Bernard Didelle, Carine Hullo Anne Jones, Serge Landois, Lionel Laussedat, Georges Meurdra, Jean-Patrice Rozand, Charles G.Simonds, Arancha Tejedor, Helen Vergouwen. Après une première édition confidentielle, qui n’avait pu être ouverte au grand public que quatre jours durent, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ArtLabCity revient s’installer à l’espace Molière d’Agde. Ce second opus sera l’occasion de découvrir près d’une soixantaine d’oeuvres réalisées par 14 artistes français et étrangers. Un rendez-vous imaginé par ArtLab Fondation 2023, en partenariat avec la Ville d’Agde. Chaque sculpteur présentera 4 sculptures de petit et moyen format ainsi que des documents muraux (dessins, photos, maquettes préparatoires, publications, vidéos…)

Il s’agit en effet de contextualiser la présentation des oeuvres présentées (la genèse). > Vernissage : jeudi 2 février à 18h30 Exposition de sculptures contemporaines de petit et moyen format réalisées par 14 artistes français et étrangers. direction.culture@ville-agde.fr +33 4 67 94 65 80 https://www.ville-agde.fr/ Agde

