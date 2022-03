Small couture 8 Musée du Textile et de la Mode Cholet Catégories d’évènement: Cholet

du mercredi 6 avril au dimanche 25 septembre

Comment étaient vêtus les enfants il y a un siècle ? Les revues féminines, les catalogues de vente des grands magasins et plus simplement les photographies de famille nous renseignent sur la mode enfantine de cette période. La présence de ces nombreuses illustrations rend familières ces petites tenues, pourtant si étonnantes lorsqu’on les regarde à la loupe. La première surprise est sans doute de voir des enfants si court vêtus. Les fillettes sont presque en mini-jupe et les garçonnets portent une culotte courte qui leur arrive à mi-cuisse. Ensuite, les garçons comme les filles ont les cheveux coupés court. Par comparaison avec la mode des années 1910, les vêtements des années folles sont extrêmement simples autant dans leur forme que dans leur composition. Finies les superpositions de dessous et les surabondances de dentelles ou broderies ! Les vêtements et leurs décors sont géométriques, une sobriété qui fait écho à celle des arts décoratifs des années 1920. Au-delà des apparences, la mode des années folles reflète la société de l’après Première Guerre et en particulier la place des femmes et le statut de l’enfant. Site web : [https://www.cholet.fr/agenda/evenement_15938_small+couture+8+folles+annees.html](https://www.cholet.fr/agenda/evenement_15938_small+couture+8+folles+annees.html)

Plein tarif : 3,50 € Gratuité : scolaires, professeurs et étudiants

Les années folles Musée du Textile et de la Mode Rue du Dr Roux 49300 CHOLET Cholet Maine-et-Loire

