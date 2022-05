Smaïn déconne finement Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Reims 51100 Smaïn est drôle. Super drôle. Ça tombe bien, il a une drôle d’histoire à raconter. Dans ce tout nouveau spectacle, joignant le geste comique à la parole tendre, il remonte le temps à la recherche de ses origines. Et, pour tout vous dire, c’est hilarant ! Il marie les personnages truculents et les anecdotes cocasses, les tours d’adresse et les tours de passe-passe, les jeux de mots et les notes de musique qui nous enchantent. Ça pétille, ça fuse comme du champagne ! Ce sont des bulles de rires qui éclatent en une immense déclaration d’humour au public et à la vie. +33 9 83 87 40 32 https://www.royalcomedyclub.fr/evenements/smain/ Royal Comedy club 35 Rue Buirette Reims

