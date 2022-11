Trad’ Session – Le Bal Electro Smac Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas (34), 11 février 2023, .

Trad’ Session – Le Bal Electro Samedi 11 février 2023, 19h00 Smac Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas (34)

15€ (réduit 12€)

avec Gros Sabot, Henri Maquet & Maxence Camelin, Le Mange Bal et Poolidor

Smac Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas (34) 2, Rue Théophraste Renaudot Smac Victoire 2, 34430 Saint-Jean-de-Védas, France [{« link »: « http://www.lefilproduction.com »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39556 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}]

Le Bal Electro c’est la rencontre de deux univers dans la poursuite d’un but commun : la danse, la transe.Les groupes qui font émerger ce mouvement depuis quelques années recherchent l’énergie et la puissance des musiques électroniques, amplifiées et assistées par ordinateur, tout en s’inscrivant dans la tradition du bal. En surgit une musique qui résonne au fond des tripes et qui s’exprime en valses, polkas, bourrées, danses collectives, en freestyle ; issues des bals populaires et des guinguettes d’antan, les danses sont accessibles à tous par essence.Le Bal Electro , c’est une invitation exaltante, festive et décomplexée à la danse et à la transe, collectives, à deux, ou individuelles.

——————————–

Tarifs réduits : 12€Tarif Plein : 15€——————————–Cet événement est proposé dans le cadre de Les Trad’Sessions (Saison itinérante des musiques traditionnelles dans les salles de musiques actuelles de la région Occitanie).Ce projet est porté par Le Fil Production en partenariat avec les acteurs du territoire et le concours du conseil régional Occitanie.Soirée en partenariat avec RPH – Radio Pays d’Hérault——————————–PLUS D’INFOS & BILLETTERIE à venir sur :www.lefilproduction.com

source : événement Trad’ Session – Le Bal Electro publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T19:00:00+01:00

2023-02-11T23:00:00+01:00