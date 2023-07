CAMP TU ZIK SMAC LE MOULIN DE BRAINANS Brainans, 24 juillet 2023, Brainans.

CAMP TU ZIK 24 – 29 juillet SMAC LE MOULIN DE BRAINANS Reste à charge famille entre 0 et 40 euros

AU PROGRAMME

6 jours de Musique

TOUS NIVEAUX et TOUS STYLES

Que tu débutes à la flûte

Que tu sois rappeur ou rockeur

TOUTES PRATIQUES

De la batterie au cor d’harmonie

De l’accordéon au violon

UNE EQUIPE

Des profs de musique, des techniciens

des animateurs, des musiciens

DES LOCAUX ÉQUIPÉS

Amplis, micros, ordis

SUR SCENE

Avec du son et des lumières

DANS UNE AMBIANCE COOL

Baignade, jeux, veillées

SMAC LE MOULIN DE BRAINANS 39800 BRAINANS Brainans 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-sequanaise.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.38.03.67.04 »}, {« type »: « email », « value »: « secteur.jeunes@la-sequanaise.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00