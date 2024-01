MADAM SMAC de la Gespe Tarbes, vendredi 29 mars 2024.

Avec plus de 120 dates depuis 2022 autour de la sortie de leur second EP, le trio Madam a déversé son énergie brute du Motocultor Festival à Garorock, en passant par l’Xtrem Fest, des concerts en Allemagne, Belgique, Italie et des dates sold out à la Boule Noire (Paris) et au Rex (Toulouse). Des guitares sauvages alliées à un chant instinctif, un combo basse-batterie au diapason, Madam joue sans artifice et à cœur ouvert : «ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie : recommencer !» Leur premier album sortira au printemps 2024, et la nouvelle tournée compte déjà une trentaine de dates.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65