KEZIAH JONES SOLO SMAC de la Gespe Tarbes, 23 mars 2024, Tarbes.

Keziah Jones, né à Lagos, Nigeria, a débuté sa passion musicale à 13 ans en autodidacte, au piano, avant de maîtriser la guitare à 16 ans. Entre Londres et Paris, il s’est distingué par son style «Blufunk», mêlant punk-funk et rythmes yorubas. Influencé par Fela Kuti, Miles Davis et Jimi Hendrix, Keziah reste un artiste de scène mondialement reconnu. Entre deux mondes, il explore la dualité hémisphérique dans son art. Son engagement réside dans la présentation de la modernité de l’Afrique post-coloniale, contredisant les stéréotypes occidentaux. Keziah, actif dans la scène musicale mondiale, il collabore avec Philippe Cohen Solal sur «Class Of 89», soulignant la vitalité de la culture africaine contemporaine.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes