Sly Telema x Tiño x Sabor A Mi (DJ set)

2022-06-18 23:30:00 – 2022-06-18

Après s’être rencontrés sur la web radio Montpelliéraine Pinata Radio il y a quelques années, Tiño, Sly Telema et Sophie aka Sabor A Mi ont fini par en conclure que la musique c’était bien, mais que s’en servir pour foutre le bronx sur un dancefloor c’était encore mieux.



Ces trois passionnés, aux oreilles excitées par toutes les rythmiques qu’ils peuvent trouver sur leur chemin, s’allient régulièrement dans des soirées hautement versatiles pour faire tournicoter les têtes et virevolter les pieds.



C’est notamment leur attrait pour la musique aux racines africaines et sud-américaines qui les a rapproché, et ils comptent bien vous démontrer dans ces soirées qu’une passion, c’est encore plus beau quand c’est partagé !

Sly Telema x Tiño x Sabor A Mi c’est la rencontre entre 3 djs qui vous feront danser sur des sons afro, latino & électronique.

