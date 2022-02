Slurp ! A la table des aliens Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Slurp ! A la table des aliens Cité des sciences et de l’Industrie, 22 février 2022, Paris. Slurp ! A la table des aliens

du mardi 22 février au vendredi 4 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

[En lien avec l’expo Banquet] Des extraterrestres ont intercepté la sonde Voyager 1 et ont trouvé le moyen de nous envoyer un message ! Une délégation Alien va se présenter à la Cité des sciences et de l’industrie, et quoi de mieux pour un premier échange qu’un banquet dans le pays de la gastronomie ?! Mais attention, les extraterrestres n’ont pas les mêmes goûts ni les mêmes coutumes que nous, il va falloir s’adapter pour leur offrir le plus réussi des banquets !

Tarif : 12 euros (par enfant) – Tarif abonné : 9 euros – Accès inclus aux expositions

Atelier pour les enfants de 9 à 12 ans du 22 au 25 février et du 1er au 4 mars 2022 Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T15:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T15:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T15:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T15:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T15:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T15:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T15:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Slurp ! A la table des aliens Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-22 was last modified: by Slurp ! A la table des aliens Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 22 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris