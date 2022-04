slowUp Alsace Sélestat, 5 juin 2022, Sélestat.

slowUp Alsace Sélestat

2022-06-05 – 2022-06-05

Sélestat Bas-Rhin

Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble d’Alsace, à découvrir à votre rythme, à pied, à vélo, en roller, en respectant le sens de circulation. Au pied du château Haut-Koenigsbourg, le circuit principal de 38 km, ou les boucles de 7, 8, 11, 16 et 19 km, fermés à toute circulation motorisée et en sens unique, proposent de découvrir les communes de Sélestat, Scherwiller, Dambach-la-Ville, Dieffenthal, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim en toute sécurité.

Tout au long du parcours, animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales et activités ludiques pour les enfants vous attendent.

Avec le « White dress code », venez habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace !

Accès facilité

Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage, des trains réguliers ou spéciaux (au départ de Strasbourg) vous amènent en gare de Sélestat.

Location de vélos sur place à Bergheim, Châtenois et Sélestat, la réservation est conseillée.

Le slowUp est gratuit et sans inscription.

Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble d’Alsace, à découvrir à votre rythme, à pied, à vélo, en roller, en respectant le sens de circulation. Au pied du château Haut-Koenigsbourg, le circuit principal de 38 km, ou les boucles de 7, 8, 11, 16 et 19 km, fermés à toute circulation motorisée et en sens unique, proposent de découvrir les communes de Sélestat, Scherwiller, Dambach-la-Ville, Dieffenthal, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim en toute sécurité.

Tout au long du parcours, animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales et activités ludiques pour les enfants vous attendent.

Avec le « White dress code », venez habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace !

Accès facilité

Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage, des trains réguliers ou spéciaux (au départ de Strasbourg) vous amènent en gare de Sélestat.

Location de vélos sur place à Bergheim, Châtenois et Sélestat, la réservation est conseillée.

Le slowUp est gratuit et sans inscription.

Sélestat

dernière mise à jour : 2022-03-11 par