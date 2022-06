Slow Up des 3 Pays Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: 68300

Saint-Louis

Slow Up des 3 Pays Saint-Louis, 18 septembre 2022, Saint-Louis.

2022-09-18 – 2022-09-18

Les Trois pays à pied, à vélo et à roller ! En famille ou entre amis, il sera possible de parcourir près de 70 km (plusieurs parcours plus ou moins longs) toute la journée, sur un chemin interdit aux véhicules motorisés. C'est à travers la Suisse, l'Allemagne et la France, en longeant ou en traversant le Rhin, que les participants pourront prendre le temps de redécouvrir leur cadre de vie dans une ambiance festive. Plusieurs activités sont prévues tout au long de ce parcours, avec notamment des étapes à Saint-Louis ou à Huningue. +41 61 283 00 00

