Slow tourisme : Balade naturaliste « A la découverte de dame nature »

2022-07-13 09:30:00 – 2022-07-13 Gaëlle vous attend pour une immersion puissante dans la nature, vous n’aurez qu’à vous laisser porter dans l’instant présent ! Il ne s’agit pas simplement d’une balade naturaliste, c’est un véritable accompagnement au bien-être, à l’éveil des 5 sens. Réveiller ses perceptions sensorielles, contempler, ressentir et s’émerveiller de la beauté de la nature. Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Office de tourisme du Val de l’Eyre – 4 allée du champ de Foire.

Prévoir chaussures confortables, chapeau, bouteille d'eau

