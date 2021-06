SLOW PARK par Slow Park SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,Parc de Feydit, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Médard-en-Jalles.

**Ni fast, ni furious !** Aux antipodes du virtuel et de la course folle aux effets spéciaux qui gagne parfois les spectacles, revenir à l’essentiel… Il faut baisser un peu la tête pour entrer sous la toile de lcette yourte extraordinaire et découvrir la minuscule fête foraine du Slow park. Un trapèze, une grande roue, des montagnes russes, une planche à clous composent un parc forain miniature pour gastéropodes ! À y regarder de plus près, c’est de bois rouillé et d’objets trouvés qu’est fait ce cirque bricolé aux attractions charmantes et bancales. Tantôt garçons de piste, tantôt machinos, trois personnages arrosent, puis nourrissent les bêtes à cornes et racontent des histoires qui les concernent, dont certaines sont vraies et d’autres auraient pu l’être. Un petit air de poésie souffle sur cette invitation à ralentir. — Avec : Erwann Cadoret, David Gervais, Julien Le Vu — [**La compagnie Slow Park**](http://curiosproduction.com/spectacles/slow-park/) David Gervais est constructeur et plasticien autodidacte. Il a imaginé et réalisé la yourte du Slow Park. Issu des métiers de l’environnement, il se met au service des Arts de la Rue et du Cirque et collabore avec de nombreuses compagnies, principalement du grand Ouest. Créateur d’ambiance interactive, il souhaite interpeller le passant à travers la matière, la lumière, le jeu, la poésie. Erwan Cadoret est éclairagiste, bricoleur et clown. Formé au Fourneau de Brest, où il accueillait les compagnies en résidence, il a voyagé avec le Cîrqu’enflex, la compagnie Oposito, L’illustre famille Burattini, puis rejoint la compagnie 2 Rien Merci. Pendant la création du « Moulinoscope » (2010), il (re)découvre les escargots et commence alors par leur fabriquer un trapèze. Au fil des années, il construit un manège, une grande roue… jusqu’à la naissance de la fête foraine entière en 2015. Julien Le Vu a créé l’univers sonore du Slow Park. Diplômé de l’institut technologique européen des métiers de la musique (technicien son et programmateur midi) en 2000, il s’est spécialisé dans les techniques de spatialisation sonore tridimensionnelle. Il est depuis plus de dix ans l’ingénieur du son de l’Electric Bazar Cie, en concert comme en studio. Il a plus récemment rejoint l’équipe du spectacle « Chunky Charcoal » de Sébastien Barrier, Benoît Bonnemaison-Fitte et Nicolas Lafourest. En parallèle, il est musicien et a composé les bandes son pour plusieurs court-métrages, spectacles de danse et de marionnettes. — **TOUT PUBLIC à partir de 3 ans** **DURÉE** : ouvert en continu de 17h à 22h **GRATUIT, ENTRÉE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **LIEU** : Parc de Feydit à Saint-Médard-en-Jalles — A voir aussi à : MÉRIGNAC les 11/08 et 12/08 _—_ _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

