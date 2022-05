Slow Market Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Slow Market Vichy, 22 mai 2022, Vichy. Slow Market La Station 10 avenue de Lyon Vichy

2022-05-22 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-22 17:00:00 17:00:00 La Station 10 avenue de Lyon

Vichy Allier Le temps d’un dimanche, la station se transforme en marché des créateurs ! L’occasion de dénicher de jolies pépites à offrir pour la fête des mères. hello@monpetitvichy.fr +33 6 21 87 86 06 https://monpetitvichy.fr/slow-market/ La Station 10 avenue de Lyon Vichy

