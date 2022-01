Slow Le Cri du port, 3 février 2022, Marseille.

Yoann Loustalot : Trompette et Bugle Julien Touery : Piano Matyas Szandai : Contrebasse Laurent Paris : Percussions Il y a autant de tradition que de modernité chez Yoann, trompettiste et bugliste au son si accompli. Encensé par Enrico Rava et Aldo Romano, ce talentueux musicien originaire de la région nantaise n’a de cesse de rebattre les cartes musicales avec des projets personnels régulièrement récompensés tels qu’Aérophone (dernier enregistrement avec le grand Glenn Ferris) et Pièces en forme de flocons avec le pianiste François Chesnel puis « Old and New songs quartet » en compagnie de Frederic Chiffoleau (albums paraissant sur le label Bruit Chic). Il a bien sûr développé un nombre de collaborations impressionnant dont on retiendra sa participation au Palatino quartet d’Aldo Romano en 2013 et sa rencontre avec le grand Alain Jean-Marie. Beaucoup de poésie, un univers chambriste et tout en retenue, font de Yoann un musicien attachant, inspiré et dont la personnalité musicale s’affirme de plus en plus, notamment à travers sa récente collaboration avec le pianiste Julien Touéry, pour le projet « Slow ». Concerts organisés en collaboration avec Salon de Musique, Le Cri du Port et Le Petit Duc En concert le mardi 1er à Salon de Musique, jeudi 3 au Cri du Port et vendredi 4 février au Petit Duc. Tarif: 15€/12€ Billet: [https://www.helloasso.com/…/le-cri-du-port/evenements/slow](https://www.helloasso.com/…/le-cri-du-port/evenements/slow) Lieu : Le Cri du Port 8 du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Plus d’information ici : [https://criduport.fr/slow/](https://criduport.fr/slow/) Passe sanitaire exigé. Plus d’information ici : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

