Paris Les Disquaires Paris Slow Jane Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Slow Jane Les Disquaires, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 21 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Sensations Folk Pop, avec Slow Jane sur la scène des Disquaires! Slow Jane chante l’après des jours de bonheur : la rareté de la coïncidence amoureuse, les rencontres et moments manqués ou faussés, la présence floue du rêve et du souvenir. Une voix à la profondeur mélancolique, qui évoque Angel Olsen ou Dolores O’Riordan, s’étire sur des chansons qui prennent le temps, mêlant rythmiques envoûtantes (Millionaire), pianos caressants et syncopés (Drunken nite), mélodies entêtantes (Second Thoughts, 7 minutes). Dans le même esprit calme et pastel, Slow Jane reprend également des hits des années 90 et 2000 – avec la douceur qu’ils auraient à travers les brumes d’un rêve. Premier album déjà disponible sur toutes les plateformes. Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://slowjane.bandcamp.com/releases https://bit.ly/SlowJaneDSQR2107 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-07-21T20:00:00+02:00_2021-07-21T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris