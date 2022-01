Slow Irish Tunes & Akab Le Grillen | Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Slow Irish Tunes & Akab Le Grillen | Colmar, 19 mars 2022, Colmar. Slow Irish Tunes & Akab

Le Grillen | Colmar, le samedi 19 mars à 20:00

???Les farfadets et autres créatures mystiques seront de la fête avec **SLOW IRISH TUNES** ! Une ballade nord-irlandaise où vous pourrez re-découvrir les joies de se retrouver ensemble et de faire la fête en chantant à tue-tête ! Claquons les talons 3 fois et partons direction fêtes, musiques endiablées et chants entraînants !??? ☠️☠️☠️Et pour cette deuxième partie de soirée nous hisserons le pavillon noir pour les pirates de **AKAB** ! Qui viendront prendre la scène du Grillen à l’abordage à grands renforts de punk et de rock folk! Soyez prêts à souquer ferme, la déferlante AKAB risque fort de vous faire chavirer ! ☠️☠️☠️

12,00 €

Saint-Patrick 2022 Le Grillen | Colmar 19 Rue des Jardins, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Le Grillen , Colmar Adresse 19 Rue des Jardins, 68000 Colmar Ville Colmar lieuville Le Grillen , Colmar Colmar Departement Haut-Rhin

Le Grillen , Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/