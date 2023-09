Cet évènement est passé Visite libre de « Espiègle » un sloop ostréicole de 1936 Sloop ostréicole La Tremblade Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Tremblade Visite libre de « Espiègle » un sloop ostréicole de 1936 Sloop ostréicole La Tremblade, 16 septembre 2023, La Tremblade. Visite libre de « Espiègle » un sloop ostréicole de 1936 16 et 17 septembre Sloop ostréicole Gratuit. Entrée libre. Venez à l’occasion des Journées européennes du patrimoine découvrir ou redécouvrir ce sloop ostréicole de 1936, acquis et rénové par l’association Les Coureauleurs trembladais. Rebaptisé « Espiègle – Port de La Tremblade », comme inscrit en toutes lettres sur sa grand-voile, il va désormais naviguer en toutes circonstances aux couleurs de la ville. Sloop ostréicole Port de La Tremblade, 17390 La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 42 47 70 51 https://lescoureauleurs17390.wixsite.com/la-tremblade Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

