La Turballe Loire-Atlantique Dans le cadre des Attendus des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation ici

Né de la rencontre de 5 bretons d’origines musicales différentes. Au programme de leur voyage, la découverte des sonorités venues d’Europe de l’est, le tout dans une ambiance dynamique et festive. Bienvenu dans l’univers de Slivovitsa ! Dans le cadre des Attendus des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation ici

