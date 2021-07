La turballe École Jules Verne La Turballe, Loire-Atlantique Slivovitsa École Jules Verne La turballe

Slivovitsa École Jules Verne, 11 août 2021-11 août 2021, La turballe. Slivovitsa

École Jules Verne, le mercredi 11 août à 21:00

Dans le cadre des Attendus des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation [ici](https://www.billetweb.fr/pro/lesmercredis) Né de la rencontre de 5 bretons d’origines musicales différentes. Au programme de leur voyage, la découverte des sonorités venues d’Europe de l’est, le tout dans une ambiance dynamique et festive. Bienvenu dans l’univers de Slivovitsa ! Dans le cadre des Attendus des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation ici Né de la rencontre de 5 bretons d’origines musicales différentes. Au programme de leur voyage, la découvert… École Jules Verne 7 rue Jules Verne 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T21:00:00 2021-08-11T22:30:00

Détails Autres Lieu École Jules Verne Adresse 7 rue Jules Verne 44420 La turballe Ville La turballe lieuville École Jules Verne La turballe