Slips inside Compagnie Okidok La Chapelle-Saint-Luc, dimanche 17 mars 2024.

De et avec Benoît Devos et Xavier Bouvier, Réalisé avec l’aide du ministère de la communauté française de Belgique, Co-production la maison de la culture de Tournai, Le PLÔT, Avec le soutien du centre culturel d’Ottignies et du foyer socio-culturel d’Antoing, Diffusion Temal productions (https://www.temalproductions.com/fr)

Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large.

Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall.

Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois fois rien.

On aime passionnément TTT Télérama

Réservation au 03 25 74 92 12 ou reservation@la-chapelle-st-luc.eu

Billetterie en ligne Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

