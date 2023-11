Slimka + 1ère partie EMB Sannois Sannois, 16 mars 2024, Sannois.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 18 euros / Tarif réduit : 16 euros / Tarif Carte EMB Jeune : 14 euros

Véritable phénomène sur scène, Slimka revient avec une nouvelle tournée (sans playback). Le Boryngo est prêt à envoûter les foules !

Slimka, né le 30 avril 1994, est un rappeur suisse, originaire de Genève, membre du collectif SuperWak Clique. Il ‘est d’origine italienne et allemande du côté de sa mère et sénégalais et malien du côté de son père.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

DR