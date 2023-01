SLIMANE CUPIDON TOUR Amnéville Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville Catégories d’Évènement: Amnéville

Moselle

SLIMANE CUPIDON TOUR Amnéville, 30 novembre 2023, Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville. SLIMANE CUPIDON TOUR RUE DES ARTISTES Amnéville Moselle

2023-11-30 20:00:00 20:00:00 – 2023-11-30 Amnéville

Moselle Amnéville 39 EUR Slimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo ! Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie.

Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zéniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena de Paris ! Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret… spectateurs@le-galaxie.com +33 3 57 56 68 95 https://www.le-galaxie.com/evenement/slimane/ Amnéville

dernière mise à jour : 2022-12-03 par DESTINATION AMNEVILLE

Détails Catégories d’Évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu Amnéville Adresse RUE DES ARTISTES Amnéville Moselle DESTINATION AMNEVILLE Ville Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville lieuville Amnéville Departement Moselle

Amnéville Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville-destination-amneville-amneville/

SLIMANE CUPIDON TOUR Amnéville 2023-11-30 was last modified: by SLIMANE CUPIDON TOUR Amnéville Amnéville 30 novembre 2023 Amnéville Amnéville, Moselle DESTINATION AMNEVILLE Moselle RUE DES ARTISTES Amnéville Moselle

Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville Moselle