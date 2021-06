Paris Centre Pompidou Paris Slim Soledad DJ set Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Slim Soledad DJ set Centre Pompidou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Slim Soledad DJ set

Centre Pompidou, le samedi 3 juillet à 19:30

Slim Soledad est co-fondatrice du collectif queer Tchernobyl, performeuse et DJ originaire de São Paulo et installée à Berlin. Baile funk, voguing et danses contemporaines sont les bases de son processus créatif en tant que performeuse mais aussi dans sa production musicale

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un DJ set gratuit en compagnie de Slim Soledad Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T19:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Pompidou Adresse Place Georges-Pompidou 75004 Paris Ville Paris lieuville Centre Pompidou Paris