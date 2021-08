Montolieu Montolieu Aude, Montolieu SLIM PAUL TRIO EN CONCERT Montolieu Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu

SLIM PAUL TRIO EN CONCERT 2021-08-21 22:00:00 – 2021-08-21

Montolieu Aude Montolieu 11Bouge prend l’air ! Blues rock au programme, le Slim Paul Trio. Eraillée, rugueuse, puissante ou à ?eur de peau, la voix de Slim Paul jaillit comme un miracle pour conter l’universalité de la douleur humaine. Véritable chamane vocal, il se révèle aussi comme guitariste hors pair, porté par une batterie et une contrebasse énergiques.

Première partie (20h) : M.A.N And the Maniacs (rock pop).

Repas et buvette sur place : réservation directement à contact@apostrophe-hotel.fr (04 68 24 80 18). contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

