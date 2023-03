Slim Paul + The Wet Coasters RIO GRANDE, 31 mars 2023, MONTAUBAN.

Slim Paul + The Wet Coasters RIO GRANDE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 21:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

SLIM PAUL a commencé son voyage il y a quinze ans. Un temps passé avec une guitare sur l’épaule. Dans les rues de Toulouse d’abord, puis sur les plus grandes scènes du monde (Woodstock, SXSW, Sziget, Boomtown Fair…) avec son groupe de Blues Hip Hop SCARECROW. 15 ans où le sac de Slim Paul s’est alourdi, rempli d’histoires, de notes, d’accords, de routes et de rencontres. En 2013, arrivé à ce carrefour, il emprunte ce chemin solitaire qui l’entraîne à nouveau vers les États-Unis, berceau de cette musique qui le fascine depuis tout jeune : le Blues. Une religion pour celui qui a hérité son surnom en hommage aux bluesmen des années 30. En fervent pratiquant il apprend les histoires, les légendes, les anecdotes, les citations. Il s’inspire de ces illustres prêcheurs, sa guitare devient son complément d’âme pour conter ses rages, ses démons et ceux de sa génération. De ce pèlerinage, Slim Paul ramène toute la trame de son premier album, Dead Already (Pias) qu’il enregistre avec ses deux nouveaux partenaires : Jamo (batterie) & Manu Panier (basse). D’une voix opaque et puissante, il livre des chansons qui remuent l’âme. Blues intime, gospel déchirant, balade folk-rock sa musique parle au cœur et à l’esprit. S’en suivent 2 ans de tournée où le trio se produit sur de grandes scènes (Zénith de Toulouse, Cognac, La Sirène, Musicalarue) se permettant quelques escales exotiques (Canadian Music Week à Toronto, Festa Do Avente à Lisbonne) et pendant lesquelles Slim Paul dessine les contours de nouvelles histoires. Autour de ‘Spread The Love’, morceau résolument amoureux, Slim compose et écrit 12 nouveaux titres. Loin des textes empreints de noirceur du précédent LP, Good for you livre un message plein d’espoir et d’amour ‘Love is what you get when you keep on groovin’. Des compositions aux arrangements plus pop sur lesquels Slim y joue beaucoup plus : basse, piano, percussions… Entre folk, rock, blues et bottlenek, Slim Paul vous convie à cette communion pleine d’optimisme, telle une résurrection endiablée comme pour retrouver ce lien rompu apres une année chaotique. Slim Paul Slim Paul

RIO GRANDE MONTAUBAN 3, rue Ferdinand Buisson Tarn-et-Garonne

