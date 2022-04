Slim Abida en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif réduit : 11,37€

Slim Abida présente son nouvel album Asymétrie sur la scène du FGO Barbara le 18 juin. Un grand moment de jazz fusion.

SLIM ABIDA

Dans son album Asymétrie, Slim Abida propose de revisiter ce rythme dans lequel nous avons ancré nos vies. Le rythme des médias et des réseaux sociaux qui nous exposent aux dangers d’une information outrancière et sans nuances ; le rythme de nos vies professionnelles, soumises à l’urgence du chiffre et de la rapidité ; le rythme de l’art, victime d’une exigence croissante d’efficacité au détriment des messages qu’il véhicule. Dans ce tempo effréné, Asymétrie cherche un souffle par le ternaire et un envol par le jazz fusion, afin de dévoiler une part méconnue de notre personnalité et de notre moi profond. Après son premier album Fréquences basses, Slim Abida nous invite à sortir de la cadence binaire de nos vies, pour préférer l’impair sans céder à l’exigence de maîtrise et de créativité.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

