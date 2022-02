Slikback + Chrisman + Catu Diosis (dj set) – Festival Variations lieu unique (le), 23 avril 2022, Nantes.

2022-04-23

Horaire : 22:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Slikback est un jeune producteur originaire du Kenya. Il a sorti les deux EPs, “Lasakaneku” puis “Tomo”, qui mélangent d’une manière singulière et contemporaine footwork, trap et grime, dans une atmosphère sombre et abstraite. Empruntant aussi bien aux rythmes est-africains qu’aux codes de la bass music, Slikback incarne une nouvelle génération de producteurs emmenant la club music africaine vers le futur.Chrisman vient de dévoiler son premier EP, “Ku Mwezi”, chez Hakuna Kulala. Une déferlante de musique afrotech qui plonge dans un remuant bain de trap, se laisse taquiner par une brise afrohouse, invoque les esprits sombres du gqom et de la musique indus. Chrisman délivre un son puissant et libre qui va envahir bien plus que les dancefloors d’Afrique de l’Est ! Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr