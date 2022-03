SLIFT + La Jungle Caen, 10 mars 2022, Caen.

SLIFT + La Jungle Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

2022-03-10 – 2022-03-10 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Nouvelle soirée au Cargö avec les concerts de SLIFT et La Jungle.

SLIFT

Remarqué dès son premier album (La Planète Inexplorée, 2018), le bouillant trio toulousain SLIFT est de retour et a sorti fin février 2020 UMMON, un double album aux allures de fresque légendaire. Au-delà de la musique et du texte, qui prennent ici une tournure bien plus heavy, sombre et cinématographique que sur les parutions précédentes du groupe, il est question de « toutes ces questions auxquelles nous n’aurons jamais de réponses », qui creusent leur sillon dans le cœur des Hommes.

La Jungle

La Jungle emprunte les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprie des bribes et boucle le tout pour répéter compulsivement des séquences toujours conçues live. Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques brèves impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au beau milieu d’une épopée kraut-rock.

Si les registres musicaux se font nombreux, un minimalisme assumé est de mise. D’un côté, une batterie dépouillée se révèle être un attaquante plutôt efficace une fois sur le front. De l’autre, une guitare et un casio pour gamin se serrent les coudes pour provoquer une formidable déflagration canalisée à coups de BPM et d’onomatopées. Welcome to the… trance !



Source : Le Cargö

Crédit photo : Julien Depeyron

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

