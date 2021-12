SLIFT + Colision Le Krakatoa, 9 mars 2022, Mérignac.

SLIFT + Colision

Le Krakatoa, le mercredi 9 mars 2022 à 20:30

Remarqué dès son premier album (La Planète Inexplorée, 2018), le bouillant trio toulousain SLIFT est de retour et a sorti fin février 2020 UMMON, un double album aux allures de fresque légendaire. Composé lors d’interminables tournées à travers l’Europe en 2019, conçu comme la BO d’un film imaginaire ; UMMON est une odyssée onirique qui met en scène les Titans, leur exil vers les confins de l’espace à la recherche de leurs créateurs, et le retour du Titan Hypérion sur Terre. Au-delà de la musique et du texte, qui prennent ici une tournure bien plus heavy, sombre et cinématographique que sur les parutions précédentes du groupe, il est question de « toutes ces questions auxquelles nous n’aurons jamais de réponses », qui creusent leur sillon dans le cœur des Hommes. COLISION vide sa rage profonde au détour de riffs massifs et de frappes radicales. Guidé par un chant froid parfois éthéré ou éraillé, COLISION déclame que les malheurs ont besoin d’être hurlés plutôt qu’oubliés. En découle une mélancolie défoulante et authentique.

Enfants : 5€ ; Adhérents : 12€ ; Prévente : 14€

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T23:00:00