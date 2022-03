Sleepover Grand Théâtre de Genève, 1 avril 2022, Genève.

Sleepover

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Grand Théâtre de Genève

### **Sleepover au Grand Théâtre de Genève (GTG)** L’espace d’une nuit, venez habiter le Grand Théâtre, on vous balade du plafond à la scène, de labyrinthe en labyrinthe, au fil des mélodies d’antan et des douces polyphonies. Venez rêvez sous les lumières des lustres et des étoiles, on vous bercera jusqu’au petit matin, et alors quel réveil! Et munissez-vous de vos affaires : sac de couchage ou autre couverture matelas ou natte plus ou moins molle coussin lampe de poche affaire de toilette doudou … Entrée CHF 40.– / CHF 20.– (moins de 16 ans) Petit déjeuner et petite collation compris! TOUTE LA NUIT. DORMIR RONFLER MANGER PARLER SE DÉCHAUSSER SE CALMER SE TAIRE RESPIRER SE RÉVEILLER ÊTRE ENSEMBLE DORMIR AILLEURS ICI EN MUSIQUE EN VEILLANT EN S’ENDORMANT EN SE RÉVEILLANT AUTREMENT ENSEMBLE. Dans le cadre des activités La Plage

Dès CHF 20.-

Sleepover le 1er avril 2022 au GTG!

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:59:00;2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T08:00:00