SLEEPLESS – w/ Make It Deep Le Chapiteau, 19 novembre 2021, Marseille.

SLEEPLESS – w/ Make It Deep

Le Chapiteau, le vendredi 19 novembre à 20:00

SLEEPLESS : “La deep qui t’empêche de dormir, avec ou sans ton pilou-pilou.” Vos paupières sont lourdes… lourdes… Vos pas de danse semblent désynchronisés…Votre tête roule, roule…Vous allez entrer dans une phase de sommeil profond… AH NON FAUSSE ALERTE !!! Le collectif Make It Deep débarque à Marseille et vient vous lever du bon pied, vous tambouriner la tête à coup d’oreillers bien denses et snooze l’alarme du samedi matin aussi bien qu’iels maîtrisent les platines ! LINE UP : TBA 20h00 : Ouverture des portes 21h30 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/epj3radk](https://tinyurl.com/epj3radk) AVANT 22H : Gratuit sur réservation APRES 22H : 5e + frais de loc SUR PLACE : 7e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer la soirée. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisin.es qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T02:00:00