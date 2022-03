Sleepless Grand Théâtre de Genève, 29 mars 2022, Genève.

### Opéra ballade de Peter Eötvös Direction musicale : Peter Eötvös | Maxime Pascal Mise en scène : Kornél Mundruczó Scénographie et costumes : Monika Pormale Lumières : Felice Ross Dramaturgie : Kata Weber Alida : Victoria Randem Asle : Linard Vrielink Old Woman : Hanna Schwarz Ma Herdis / Midwife : Katharina Kammerloher Girl : Sarah Defrise Innkeeper : Jan Martinik Man in Black : Tómas Tómasson Boatman : Roman Trekel Jeweler : Siyabonga Maqungo Asleik : Arttu Kataja Parmi les plus grands compositeurs encore vivants, on ne présente plus Peter Eötvös, compositeur hongrois avec déjà plus d’une dizaine d’opéras à son actif. Tri sestri créé en 1998 à Lyon restera pour beaucoup une des références de l’opéra de la seconde moitié du vingtième siècle. Pour sa dernière œuvre lyrique, le chef et compositeur s’attaque à la prose du norvégien Jon Fosse. Dans sa trilogie, l’auteur à la poésie liquide et chantante, dissèque la psyché d’Alida et Asle, un couple de jeunes gens en fuite du monde. Sur la route de la fatalité, le couple, Bonnie & Clyde aux résonances bibliques, sème malgré lui la violence mais aussi l’amour et la vie : Alida donnera naissance au petit Sigvald avant de revenir au pays, Asle sera pendu à Bjørgvin, un Bergen imaginaire où Fosse place sa parabole intemporelle. Dans le décor mi-réel mi-féérique de Monika Pormale, il cherchera à sauver ces personnages qui sont toujours à nouveau ensevelis par les eaux. Car dans les fjords symboliques de Jon Fosse, l’eau enveloppe tout, la pluie, la mer, la vie et la mort, entre lumière et désespoir. Co-commande de la Staatsoper de Berlin Unter der Linden et du Grand Théâtre de Genève, Sleepless sera dirigé en personne par Peter Eötvös à la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande. Cet événement sera l’occasion d’un mini-festival autour du compositeur avec l’OSR, la Nouvelle Comédie et l’ensemble Contrechamps. La soprano norvégienne Victoria Randem et le ténor néerlandais Linard Vrielink, dans les rôles principaux des adolescents Alida et Asle sont à la tête d’un cast intergénérationnel alliant de très jeunes chanteurs à la mythique Hanna Schwarz dans le rôle de la vieille femme. Créé à Berlin en novembre 2021 en co-commande avec le Grand Théâtre de Genève Création mondiale Coproduction avec le Staatsoper Unter den Linden, Berlin Orchestre de la Suisse Romande

