SLEAFORD MODS Alhambra, 11 février 2022, Genève.

SLEAFORD MODS

Alhambra, le vendredi 11 février 2022 à 19:00

Duo working class le plus electropunk du Royaume, Sleaford Mods porte haut le drapeau de la révolte sociale et anticapitaliste et scande sa hargne nihiliste aux quatre vents. Décrit par le Guardian comme le groupe le plus incorruptible d’Angleterre, Sleaford Mods prend vie dans les rues de briques rouges de Nottingham en 2007. Postillonnant sa hargne sur la scène internationale depuis près de 15 ans, le chanteur Jason Williamson crache sur le capitalisme, le chômage, la culture pop et la société en général au son des beats electropunk faussement cheap de son compère Andrew Fearn. Authentiquement working class, plus proche de The Fall et Prodigy que d’autres disciples énervés et poseurs du genre, tels que Idles ou The Streets, Sleaford Mods a su ajouter un sens mélodique à sa furie existentielle avec un sixième album à l’énergie nihiliste, Spare Ribs, sorti en 2021, qui raconte le ras-le-bol quotidien de la réalité British sous Boris Johnson.

De 30.- francs à 45.- francs

Festival Antigel présente : Sleaford Mods en concert à l’Alhambra le 11 février 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



